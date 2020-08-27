Испания

Каталонцы определились с новым форвардом в команде.

Руководство Барселоны рассматривает кандидатуру Муссы Дембеле в качестве замены Луису Суаресу, сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонцы готовы в текущее трансферное окно потратиться на центрфорварда, так как больше не намерены удерживать в команде уругвайца.

Ранее в Лионе подтверждали, что Дембеле может покинуть клуб. СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны Лейпцига, Манчестер Юнайтед и Арсенала.

Ранее сообщалось, что другим кандидатом на замену Суаресу является нападающий Валенсии Макси Гомес.