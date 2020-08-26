Испания

Нападающий Валенсии может сменить клуб в это межсезонье.

Барселона связалась с окружением форварда Валенсии Макси Гомеса по поводу возможного трансфера, сообщает SER Deportivos Valencia. В Макси видят замену Луису Суаресу, который не нужен новому тренеру команды Рональду Куману.

Уругвайский нападающий присоединился к "летучим мышам" летом 2019 года, перейдя из Сельты за 14,5 млн евро и в обмен на Санти Мину. Его контракт с клубом действует еще четыре года.

В своем дебютном сезоне в Валенсии Макси забил 11 голов в 43 поединках во всех турнирах.

Левантийцев этим летом уже покинул ряд игроков, среди которых – многолетний лидер и капитан команды Дани Парехо, а также центрхав Франсис Коклен. В ближайшее время уйдет в Лидс и нападающий Родриго Морено.