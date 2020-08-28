Испания

Каталонцы изо всех сил намерены продать игрока.

Руководство Барселоны твердо намерено продать в текущее трансферное окно защитника Самуэля Умтити, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, реального претендента на французского футболиста, но интерес к игроку проявляют Вест Хэм, Тоттенхэм, Арсенал, Лацио, Рома и Лестер.

Отмечается, что защитник не входит в планы менеджера команды Рональда Кумана, и клуб готов отправить Умтити даже в аренду.

Кроме того, Барселона сообщила еще целому ряду игроков, что они должны покинуть команду.