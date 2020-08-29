Испания

Испанец присоединился к "фиолетово-белым".

Бывший голкипер Вест Хэма Роберто Хименес перешел в Вальядолид, сообщает издание Marca.

Вальядолид подписал с испанским вратарем соглашение до июня 2023 года. В составе "фиолетово-белых" 34-летний страж ворот должен стать сменщиком для Хорди Масипа.

Хименес присоединился к Вест Хэму летом 2019-го из Эспаньола, но не закрепился в английском клубе. Во второй половине прошлого сезона вратарь выступал на правах аренды в Алавесе, где провел 9 матчей.

Ранее сообщалось, что Вальядолид выкупил права на Рауля Гарсию у Хетафе.