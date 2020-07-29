Защитник Рауль Гарсия Карнеро стал полноправным игроком Вальядолида.
Рауль Гарсия Карнеро, фото ФК Вальядолид
29 июля 2020, 17:49
Вальядолид достиг соглашения с Хетафе о выкупе левого защитника Рауля Гарсии Карнеро — сообщил официальный сайт Вальядолида.
Испанец выступал за Вальядолид во второй части сезона-2019/20 на правах аренды и провел 12 матчей (1009 минут, 10 в стартовом составе, 9 от стартового до финального свистка).
Стоимость сделки не разглашается, с Вальядолидом 31-летний защитник подписал контракт до 30 июня 2023 года.
Кроме Хетафе и Вальядолида Рауль Гарсия выступал за Леганес, Жирону, Алавес и Депортиво.