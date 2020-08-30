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Лионель Месси, Getty Images
30 августа 2020, 10:59
Сага об уходе Лионеля Месси из Барселоны продолжается. Каталонцы не горят желанием отпускать аргентинца, но не исключен вариант, что их никто и не будет спрашивать.
В прессе называются самые различные варианты, но какой же из них будет правильным? Остаться в Барселоне? Вернуться в свой детский клуб Ньюэллз Олд Бойз из Росарио? Перейти к Гвардиоле и Агуэро в Манчестер Сити? А может, Италия? Конкурировать с Криштиану Роналду, играя за Интер или же вместе с ним попытаться принести Лигу чемпионов Ювентусу? Или все-таки к Неймару в ПСЖ? Или на Олд Траффорд, чтобы вернуть на вершину Манчестер Юнайтед?
Уважаемые читатели, как вы считаете, что нужно делать Лионелю Месси?
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