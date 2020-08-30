Испания

Капитан Барселоны может покинуть клуб уже в это трансферное окно, утверждает спортивная радиопрограмма.

Клаусула Лионеля Месси в 700 миллионов евро недействительна в последний год действия контракта аргентинца с Барселоной, утверждает радипрограмма El Larguero от Cadena SER.

Источник сообщает, что Месси в 2017 году заключил новый контракт с Барселоной на три года с опцией продления еще на один сезон. Если бы он захотел уйти в течение трех первых лет, то был бы обязан выплатить свою клаусулу в 700 млн евро, но после окончания сезона-2019/20 этот пункт больше недействителен.

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Барселона не хочет, чтобы Лионель покидал клуб. СМИ утверждают, что президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу даже готов уйти в отставку, лишь бы Месси остался.

Однако сам аргентинец, похоже, решительно намерен сменить обстановку. Главным претендентом на него называют Манчестер Сити.