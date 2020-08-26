Испания

Евгений Музыка разбирает потенциальный уход аргентинского нападающего.

Слухи об уходе Лионеля Месси из Барселоны всплывают в прессе далеко не впервые. Но если раньше это все было похоже лишь на фантазии о том, что какой-то богатый клуб может купить аргентинца, то сейчас, очевидно, все серьезно.

Лионель дебютировал за каталонцев в октябре 2004, и за этих 16 лет у всех прочно сложился ассоциативный ряд: говорим "Месси" – думаем про Барселону, говорим "Барселона" – вспоминаем Месси. Футболист много раз повторял, что хочет закончить карьеру в этом клубе, да и "сине-гранатовые" были всеми руками за такое развитие событий.

Однако теперь все это оказалось под огромным сомнением: вчера капитан Барселоны отправил в клуб послание, в котором известил о желании покинуть клуб. Об этом писали крупные испанские и аргентинские издания – и даже если поставить под сомнение их информацию, последовавшие реакции Карлеса Пуйоля и Луиса Суареса убеждают: дым здесь явно не без огня.

Решительность намерений Месси подтверждает и то, что он отправил свое письмо бюрофаксом. Это сервис, который позволяет отправлять срочные документы, причем в случае судебных разбирательств их можно использовать в качестве доказательств. Похоже, аргентинец готов к юридической войне с клубом за свой уход.

В чем причина такого решения Лионеля? Чаша весов с решением об уходе, очевидно, наполнялась не один год (вспомним, например, ситуацию с судом против Лионеля, когда он хотел вообще покинуть Испанию), но сезон-2019/20 стал просто рекордным в этом аспекте. Давайте рассмотрим, что подталкивало Лео к такому решению в нынешней кампании.

Причины решения Месси об уходе из Барселоны

Отставка Вальверде и новый тренерский штаб

2020 год начался с того, что Барселона впервые за 17 лет уволила тренера посреди сезона. Эрнесто Вальверде отправили в отставку после неудачи в Суперкубке Испании, несмотря на то, что команда лидировала в чемпионате (справедливости ради, "сине-гранатовые" набрали скромные для себя 40 очков в 19 турах, но все же). Лионель Месси и другие важные игроки раздевалки Барселоны поддерживали тренера и встретили такое решение без особого одобрения.

Вместо Вальверде назначили Кике Сетьена — тренера который исповедовал близкий Барселоне по стилю футбол. Но из достижений Кике – 1/16 финала Лиги Европы с Бетисом и уход из клуба после 10-го места в чемпионате.

Одним из помощников Сетьена стал Эдер Сарабия – такой себе Диего Симеоне на минималках, любящий попрыгать на бровке и поорать на игроков. Еще в марте пресса сообщала о недовольстве футболистов, когда Сарабия материл их в Эль Класико, а в июне после матча с Сельтой все говорили о том, как Лео проигнорировал указания Эдера.

Высказывания Эрика Абидаля

Спортивный директор Барселоны в начале февраля позволил себе ни много ни мало – обвинить футболистов клуба в увольнении Эрнесто Вальверде. "Много игроков были недовольны или работали недостаточно усердно", — рассказывал среди прочего француз.

Обычно сдержанный Месси после такого вспылил. Аргентинец на весь мир отреагировал на это интервью, написав в Инстаграме: "Когда речь идет об игроках, то необходимо назвать их имена, потому что, если это не так, это оскорбляет всех и распространяет ложь".

Сразу же после этого медиа начали писать о скором увольнении Абидаля. Француз остался, но по окончанию сезона покинул свой пост.

Информационный скандал в Барселоне

На этом бури в клубе и не подумали утихать, под конец февраля разразился новый скандал. Cadena SER сообщила, что Барселона потратила миллион евро из клубной казны на улучшение имиджа президента Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях. И это еще даже не полбеды – хуже всего то, что он платил и за очернение образа лидеров раздевалки – того же Месси, Жерара Пике и других "старейшин" клуба. Само собой, Барселона (читайте – Бартомеу) опровергла эту информацию, клятвенно заверив, что она ни в чем подобном не замешана.

Показательна реакция Месси, который в интервью показательно не спешил принимать это на веру. "Меня это все удивило, я путешествовал, когда разразился скандал. Президент сказал мне то же, что и прессе. Убедил ли он меня? Правда в том, что мне кажется странным, когда что-то подобное происходит. Руководство также сказало, что представят доказательства. Нам нужно подождать, чтобы понять, правда это или нет", — вот примерный пересказ того, что сказал Лео. Обратите внимание, никаких "я не верю, это все выдумки" нет и в помине.

Плохая работа на трансферном рынке

В 2015 году Барселона выиграла Лигу чемпионов. С тех пор "сине-гранатовые" потратили более миллиарда евро на новых футболистов, но назвать хоть один трансфер безоговорочным успехом сложно. Чтобы заменить ушедшего в ПСЖ Неймара, каталонцы, например, потратили около 250 млн евро (а с учетом бонусов – больше 300) на Усмана Дембеле и Филиппе Коутиньо (хотя в бразильце видели еще и замену Андресу Иньесте – тоже показательный момент).

Все мы знаем, что получилось на деле – Филиппе в нынешнем сезоне оказался ненужным и играл в аренде в Баварии, а Усман, кажется, постоянно травмирован. Прошлым летом, когда шли разговоры о возвращении друга Месси Неймара, Барселона "сэкономила", подписав креатуру Бартомеу – Антуана Гризманна. Оправдал ли француз свои 120 млн евро? Спросите у болельщиков Барселоны.

Годы бездумных трат привели к тому, что у Барселоны серьезный риск не вписаться в финансовый фейр-плей. В клубе мечтают о Лаутаро Мартинесе, но позволить себе 111 млн евро на этот трансфер могут только в случае продажи других футболистов.

Если нынешнее руководство, имея деньги, не смогло построить команду, которая смогла бы выиграть Лигу чемпионов, то как оно сделает это, не имея денег?

Летние перемены

2:8 от Баварии в четвертьфинале Лиги чемпионов с мощностью в тысячи децибел прокричали на весь мир о том, что все и так знали: Барселоне нужны перемены. Каталонцы доверили это дело своему бывшему футболисту Рональду Куману, пригласив голландца на роль тренера. Тот решил омолаживать состав и не придумал ничего лучшего, чем начать с расставания с другом Месси Луисом Суаресом.

Человек, который на протяжении шести лет совершал больше одного результативного действия за матч в Барселоне (198 голов + 109 ассистов в 283 играх), третий бомбардир в истории клуба, футболист, готовый к роли запасного, лишь бы остаться в Барсе – узнал о том, что он больше не нужен, по телефону. Еще раз: Луису Суаресу указали на дверь в телефонном разговоре, который длился менее минуты.

Позже прошла встреча Месси и Кумана, на которой нидерландец не сумел убедить Лео в своем проекте. Предположительно, Лионель и так пришел на эту встречу, практически приняв окончательное решение об уходе. Вишенка на торте – то, что информация о разговоре сразу же была слита в прессу. "Твои привилегии в составе закончились, ты должен делать все для команды. Я не буду менять своего мнения, ты должен думать о команде", — сказал Куман. То есть, Месси делал не все для команды? Месси делал не все для Барселоны, ясно-понятно.

Что дальше?

Руководство Барселоны сказало Месси, что не отпустит его бесплатно. У аргентинца в контракте был пункт, позволяющий ему сообщить об уходе до 10 июня этого года и уйти бесплатно. Формально, Лионель этого не сделал, так что теперь может забыть о такой возможности. С другой стороны, адвокаты Месси могут сослаться на коронавирус. В обычных условиях 10 июня – это примерно через две недели после завершения сезона, в то время, как нынешняя кампания для каталонцев закончилась лишь 14 августа.

Руководство Барселоны оказалось в адской ситуации: либо открытый конфликт с легендой клуба, где симпатии будут отнюдь не на их стороне, либо потеря лучшего игрока бесплатно. Либо же потеря лучшего игрока бесплатно вследствие проигранного суда, что еще более позорно. Ни в одном из случаев члены клуба руководство не поддержат – а ведь в 2021 году эти самые сосьос должны будут выбрать нового президента клуба (или сохранить старого, как надеется Бартомеу).

Теперь у Жозепа Марии немалые шансы на столь сомнительное достижение, как войти в историю как президент, допустивший уход Месси из Барселоны. И на этом грусть для "сине-гранатовых" не заканчивается: даже если какими-то правдами и неправдами Лионель останется в клубе, уже следующим летом он сможет уйти в качестве свободного агента. При этом "кулес" придется серьезно потратиться на потенциально немотивированного футболиста – СМИ пишут, что клуб тратит на зарплату Лео 100-130 млн евро в год.

Может ли Месси остаться в Барселоне по своей воле?

Небольшой шанс есть только если в клубе произойдут резкие перемены. Для начала – отставка Бартомеу. К слову, кандидат в президенты клуба Жорди Фарре уже начал собирать голоса членов клуба, чтобы выразить вотум недоверия действующему президенту. Для начала нужно собрать 16600 голосов в течение двух недель. Если это удастся, будет всеобщее голосование. Бартомеу отправится в отставку, если за это проголосуют 2/3 членов клуба.

Все это – процесс нескорый. Быстрее будет только если Хосеп Мария сам объявит о своем уходе, но это выглядит маловероятным, учитывая, как сильно он держится за власть. Да и в случае ухода руководства клуб не преобразится, не решит свои финансовые проблемы по щелчку пальца – а значит, переубедить Месси новым директорам будет очень и очень непросто.

Куда может уйти Месси?

Футболиста такого калибра могут позволить себе лишь избранные клубы. Традиционно СМИ пишут про принадлежащие шейхам ПСЖ и Манчестер Сити, но есть также разговоры об Интере.

Ни у одного из этих клубов нет свободных 300 млн, чтобы провернуть трансфер Лионеля, не нарушив правил финансового фейр-плей. И парижане, и манчестерцы уже выигрывали суды по этому поводу у УЕФА, но решатся ли они на столь нахальный шаг? Все же, это кажется чем-то из разряда фантастики. Поэтому крайне важно, чтобы Месси добился статуса свободного агента.

Даже если переход Месси будет условно бесплатным (подъемные при переходе никто не отменял и что-то подсказывает, что они не будут скромными), на содержание Лео потребуется около 100 млн евро в год – не перейдет же аргентинец играть "за еду". Столько в зарплатной ведомости клуба тоже будет сложно изыскать, не нарушив правил ФФП – поэтому нужно ожидать, что большую часть своей зарплаты аргентинец будет получать от спонсоров клуба – подобно тому, как Криштиану Роналду якобы платит не Ювентус, а FIAT. То, что FIAT принадлежит той же семье Аньелли, что и "старая синьора" – другой вопрос.

В пользу ПСЖ говорит наличие в команде друга Месси Неймара – хотя парижане уже назвали этот трансфер невозможным без нарушения ФФП. Ман Сити же может предложить ему игру с кумом Серхио Агуэро под началом Пепа Гвардиолы, да и в руководстве клуба – знакомые Лео еще по Барселоне Чики Бегиристайн и Ферран Сориано.

И, наконец, еще один вариант – Интер. Итальянские СМИ начали писать об этом переходе еще когда отец Лионеля купил дом в Милане, а спустя пару недель недвижимостью неподалек от офиса Интера обзавелся и сам футболист.

У Интера (и других итальянских клубов) есть существенное преимущество по сравнению с зарубежными конкурентами: в Италии налогом (43%) облагаются только 50% зарплаты спортсменов. Эта поправка была принята в 2019 году и вступает в силу с сезона-2020/21.

Предположим, Месси захочет получать в новом клубе, скажем, 50 млн евро в год. Интеру, чтобы выплатить эту сумму, нужно будет платить "грязными" 60,75 млн евро (50 млн + 0,43+0,5*50 млн). В Англии и Франции придется добавлять еще 45% подоходной ставки, то есть Ман Сити и ПСЖ для выплаты тех же 50 млн нужно будет потратить 72,5 млн (а в Испании – и вовсе 76 млн).

Лионелю уже солидные по футбольным меркам 33 года, но все мы знаем о подвигах футбольных долгожителей в Италии, где даже Фабио Квальярелла в 36 лет становится лучшим бомбардиром чемпионата.

Вопрос еще в том, нужно ли Антонио Конте, которого с горем пополам уговорили остаться в Интере на следующий сезон, нужно столь большое событие – ведь приход аргентинца при всех своих плюсах означал бы необходимость подстраивать всю игру под него.

В ближайшие недели нас наверняка ожидает очередная трансферная сага, но согласитесь – увидеть Месси в новом клубе будет очень интересно.