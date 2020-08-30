Без этого аргентинец не сможет приступить к тренировкам с командой.
Лионель Месси, Getty Images
30 августа 2020, 11:50
Барселона ожидала, что Месси этим утром приедет на тренировочную базу для прохождения ПЦР-тестирования на коронавирус. Однако аргентинец, как и обещал, не появился, сообщает Mundo Deportivo.
Таким образом, Лионель не будет участвовать в тренировке команды, которая начнется сегодня в 17:30 по местному времени.
По информации радиопередачи El Larguero, в последний год действия контракта Месси может покинуть Барселону без выплаты неустойки в 700 млн евро.