Испания

Нападающий Барселоны отметился дерзкой просьбой, утверждает источник.

Барселона пытается всеми силами удержать нападающего Лионеля Месси, который официально изъявил желание покинуть клуб и сегодня не приехал на ПЦР-тестирование на коронавирус. Каталонцы считают, что футболист может уйти только если выплатит 700 млн евро отступных и не хотят идти на уступки.

Однако подписанный зимой из Леганеса форвард Мартин Брайтвейт уже имеет виды на принадлежащую аргентинцу "десятку". Он попросил выдать ему десятый номер в случае ухода аргентинца, утверждает 20Minutos.

29-летний датчанин сыграл 11 матчей (403 минуты) за Барселону в чемпионате Испании и отметился одним забитым голом.

На протяжении карьеры Брайтвейт выступал за Эсбьерг, Тулузу, Мидлсбро, Бордо и Леганес. Только в английском клубе он играл под десятым номером, проведя 36 матчей (8 голов) в Чемпионшипе.