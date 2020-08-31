Испания

The Athletic разобрал со спортивными юристами ситуацию капитана "сине-гранатовых" и оценил его шансы на успех в суде.

Этот месяц выдался самым болезненным в новейшей истории Барселоны. Ее надежды на победу в Лиге чемпионов были брутальным образом прерваны Баварией – 2:8. Последствия оказались громадными.

Первым клуб покинул главный тренер Кике Сетьен, которого заменил бывший игрок Барселоны Рональд Куман. Затем последовал спортивный директор Эрик Абидаль, выигрывавший Лигу чемпионов с "сине-гранатовыми" в качестве игрока. Но сейчас происходит наиболее неожиданное. Вечером 25 августа шестикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси заявил клубу о своем желании уйти. И не просто уйти, а сделать это бесплатно.

Контракт Лео с каталонцами истекает следующим летом. В нем прописана клаусула в 700 млн евро. Но при подписании договора капитан Барселоны включил в контракт возможность в одностороннем порядке покинуть клуб бесплатно по окончанию сезона-2019/20. Согласно договору, Лео нужно было сообщить об этом до 10 июня, но он сделал это позже.

Однако Месси и его юристы приводят другой аргумент. Они утверждают, что календарь сезона-2019/20 изменился из-за пандемии COVID-19, а потому и дэдлайн использования этой опции нужно сместить таким образом, чтобы ее можно было активировать вскоре после окончания игрового сезона. При том, что обычно кампания заканчивается в мае, Барселона завершила сезон 14 августа, проиграв Баварии в Лиссабоне.

Представители Лео уведомили Барселону о желании воспользоваться этим пунктом контракта 25 августа. С тех пор интерес к Месси приписывали Манчестер Сити, ПСЖ, Интеру, Манчестер Юнайтед и Ювентусу. Лидируют в этой гонке "горожане".

Все это привело Барселону, богатейший клуб мира согласно рейтингу Deloitte в этом году, к войне с, пожалуй, лучшим футболистом всех времен. Стороны спорят о том, можно ли использовать этот пункт о расторжении контракта. Напряжение возрастает, ведь похоже, в случае ухода Месси бесплатно в другой клуб, "сине-гранатовые" могут обратиться в суд, чтобы получить клаусулу в 700 млн евро. Вдобавок, ФИФА может в таком случае запретить Месси играть в футбол, а его новому клубу выдать бан на регистрацию новых игроков на два трансферных окна.

Эта тяжба может стать самой ожесточенной в истории спорта. The Athletic поговорил с двумя испанскими юристами, чтобы понять аргументацию обеих сторон. Агустин Аморос Мартинес – один из самых уважаемых спортивных юристов Испании, эксперт по испанскому трудовому праву. Франсиско Домингес управляет спортивным отделением DTR Abogadosin Barcelona. Они высказали свое мнение о предполагаемых сценариях развития событий.

Для начала: что такое бюрофакс?

На самом деле, бюрофакс – это не возвращение к давно ушедшим временам, когда компании – или футбольные клубы – общались при помощи факсимильных машин. Аморос объясняет: "Это сертифицированное письмо, которое обычно включает в себя доказательство получения адресатом. Оно заверяет содержимое и предоставляет отправителю доказательство, что именно это письмо было отправлено адресату. Это похоже на заказное письмо". В общем, бюрофакс означает то, что юристы Месси имеют доказательство: клуб получил уведомление, причем именно уведомление об уходе. От этого они могут отталкиваться в своих аргументах.

Чего именно пытается добиться Месси?

На поверхности лежит то, что Месси пытается покинуть Барселону, формально воспользовавшись пунктом контракта, который позволяет сделать ему это бесплатно за год до окончания договора.Как сообщают различные СМИ, в документе прописана дата 10 июня. Однако футбольный календарь поменялся. Футбол, как и другие сферы общества, весной оказался на карантине. Поэтому юристы Месси будут утверждать, что возможность воспользоваться этим пунктом нужно продлить до конца игрового сезона в августе.

Аморос говорит: "Из-за COVID-19 сроки сезона поменялись. Поэтому, скорее всего, он думает: "Я могу активировать опцию позже". Естественно, юристы Лео будут напирать на это. Они стараются связать первоначальную дату с развитием календаря сезона. Они скажут, что вписав 10 июня, все стороны подразумевали, что Месси посмотрит, как сложился сезон и тогда примет решение".

Насколько сильны позиции Месси согласно испанскому законодательству?

Аморос объясняет: "Барселона, понятное дело, будет уповать на то, что в соглашении прописана четкая дата и это не обязательно должно быть связано с концом сезона. Они также могут сказать, что Месси мог бы принять решение до 10 июня, так как имел достаточно информации о команде и клубе для этого. Точная дата – это самый простой способ защиты, ведь он основан на буквальной трактовке контракта. Согласно испанскому законодательству, при легальной интерпретации контракта важно, если слова ясны и не могут иметь иных толкований. Нет никаких сомнений, что Барселона это использует".

Домингес соглашается: "В контракте сказано очень и очень ясно. Футболист должен был уведомить клуб до 10 июня".

И все же, Месси и его представители утверждают, что пандемия должна послужить основанием для пересмотра сроков. У них есть для этого основания?

Вот здесь начинается битва между буквальной трактовкой слов и духом права.

Аморос уверен, что команда юристов Месси будет говорить об этом в случае суда. Он утверждает: "В дискуссиях об интерпретации юристы Месси попробуют использовать вторую часть той же статьи. Это статья 1,281 Испанского гражданского кодекса. В ней говорится, что да, в первую очередь применяется буквальная трактовка, но иногда стоящие за этими словами намерения могут быть даже важней буквального смысла".

В таком случае Месси будет говорить, что при подписании контракта договоры сошлись на том, что сезон будет доигран, а затем Лео решит, оставаться ли в клубе. "Это может быть шанс для Лионеля", — добавляет Аморос.

Домингес более скептичен по поводу шансов аргентинца. Он говорит: "У Месси, как футболиста, действительно проблемы. Он утверждает, что из-а коронавируса дэдлайн нужно продлить, а не активировать 10 июня. Итак, клуб получил бюрофакс 25 августа. Пункт контракта говорит про 10 июня, а датой завершения сезона принято считать 30 июня. А значит, Лионель должен был уведомить клуб за 20 дней до "конца" сезона. Поэтому он сообщил о своем желании слишком поздно. Даже если учесть пандемию и сказать, что сезон закончился 23 августа, в день финала Лиги чемпионов. Я бы сказал, что в таком случае, он должен был отправить бюрофакс за 20 дней до этого, 3 августа. Так что футболист не прав в любом случае. С правовой точки зрения я не могу понять позицию Месси. Это невероятно. Но я говорю про свое мнение. С кем бы из Европы я ни говорил – а я говорил с многими – никто не понимает позицию Лео".

Если позиции Месси в правовом поле слабы, как его юристы собираются решить эту проблему?

Одна из теорий, которую распространили несколько близких к ситуации источников, состоит в том, что Месси на самом деле не собирается покидать Барселону бесплатно. На самом деле он хочет усилить давление на президента клуба Хосепа Марию Бартомеу и заставить того покинуть свой пост. Или же, они говорят, Лео использовал ядерную угрозу, чтобы заставить Барселону вести переговоры о его трансфере с такими клубами, как Манчестер Сити.

Домингес говорит: "Лучшим вариантом было бы достичь договоренности. Для Барселоны оптимальный вариант развития событий – что Лео передумает и останется в клубе. Много футболистов пытались уйти и в конечном итоге оставались. Если он действительно захотел уйти бесплатно, то у него проблемы. Не думаю, что Месси станет рисковать, расторгая контракт. Это невероятно. И слишком сложно".

И все же, а что, если стороны не договорятся о трансферной стоимости? Что произойдет, если Месси активирует этот пункт договора, уйдет из Барселоны бесплатно и заключит контракт с таким клубом, как Манчестер Сити?

Откровенно говоря, это может привести к большой войне в суде. Этот вопрос будут рассматривать гражданские суды Испании и, потенциально, ФИФА. Барселона бесплатно потеряет актив, который оценивает в 700 млн евро. Юристы уже оценивают, чем может закончиться тяжба за 700 млн евро.

Аморос говорит: "Каталонское гражданское право рассматривать это дело не будет. Они рассматривают только отдельные вопросы, такие, как наследование, например, но не общую интерпретацию контрактов. Это дело для государственного гражданского суда Испании".

"Обычно в контрактах спортсменов в Испании говорится, что в случае расхождений в их трактовке вопрос будет решаться в испанских судах. Еще там всегда включен пункт, что в случае непредвиденных обстоятельств дело может быть передано Королевскому законодательному декрету, который, в частности, занимается профессиональными спортсменами".

"Соответствующей статье 35 лет, она была издана 26 июня 1985. Наиболее вероятным сценарием является то, что дело будет рассматриваться в Испании, скорее всего – в Барселоне, просто потому, что это город, в котором футболист оказывал свои услуги клубу".

Итак, дело будет рассматривать испанский суд. Это будет иск только против Месси или еще и против иностранного клуба, который его подпишет?

Аморос объясняет: "Я считаю, правильнее всего было бы подать общий иск против Месси и его нового работодателя. Здесь есть нюансы. Согласно испанскому праву, клуб, который подпишет Месси, будет нести второстепенную ответственность. Главным ответчиком, с которого будут требовать компенсацию, является футболист. Если только он не выполнит свои финансовые обязательства, тогда они перейдут на плечи его нового клуба".

Иностранный клуб, такой как Манчестер Сити, все равно может получить наказание от испанского суда. "Да, это возможно, — настаивает Аморос. – Нужно полагаться на международные конвенции и это еще зависит от страны. Англия больше не является частью Евросоюза, но есть международные практики, которые позволяют это сделать".

Таким образом, если Месси будет не в состоянии выплатить сумму полностью, это обязательство может лечь на его новый клуб.

Домингес не согласен с этой точкой зрения: "Я считаю, что клуб, который подпишет Месси... у него не будет ответственности перед испанским законодательством. Нет ни одной статьи, которая бы четко об этом говорила. Сейчас благодаря праву работать в любом месте, никто не может запретить этому футболисту подписать контракт с другим клубом. Но он должен заплатить штраф, который назначит суд".

Так Месси действительно может оказаться должным 700 миллионов евро?

Домингес однозначен в своей оценке: "Если мы говорим строго о букве закона, сомнений нет. Он нарушит контракт и будет обязан выплатить штраф. Я бывал на многих слушаниях по таким вопросам. Судья может обязать его выплатить 700 миллионов евро. Причина, почему в контракт включены такие отступные – зарплата Лионеля. Клаусулы пропорциональны зарплатам, чем больше ты зарабатываешь, тем они выше".

Домингес ссылается на прецедент в испанской судебной практике, установленный баскетболистом Альбертом Миральесом Берге, который "в конечном итоге выплатит штраф, предусмотренный контрактом". Это была тяжба с клубом Ховентут де Бадалона в 2004 году. Суд обязал игрока выплатить прописанные в трудовом договоре 1,2 млн евро.

Что будет, если суд признает Месси виновным в нарушении контракта?

Тогда должен быть предпринят следующий шаг. Если юристы Месси проиграют спор по поводу календаря, связанного со сроками сезона, тогда они могут оспорить саму сумму в 700 млн евро. Они будут говорить, что эта сумма на самом деле не оценивала Лионеля, а просто служила препятствием к его подписанию другими клубами.

Аморос рассказывает: "В судебной практике Испании было такое, что суды признавали эти суммы не оценкой возможных убытков, а лишь стремлением избежать досрочного прекращения контракта. В таком случае эта сумма может быть признана нерелевантной. Судья может ее отменить, но при этом обязан установить справедливую сумму, согласно критериям, установленным Королевским законодательным декретом. Тогда спор перейдет в плоскость "Является ли эта сумма слишком высокой оценкой Месси?". Нужно будет принимать во внимание суммы, которые платили за других игроков, таких как, возможно, Неймар или Криштиану Роналду".

Домингес не считает эту сумму нерелевантной, ведь Месси получал космическую зарплату в Барселоне, что дает право клубу защищать свой актив. Позиции клуба будут подкреплены тем, что Лео добровольно подписал контракт, в котором была прописана эта сумма.

Домингес, однако, ожидает сокращение суммы отступных. Он говорит: "Отступные слишком высокие, так что может быть, что судья установит другую сумму. Но нельзя сказать, что цифра в 700 млн евро чрезмерна, посмотрите на зарплату Лионеля. Возможно, судья установит сумму в 500 млн евро, что все равно остается очень большим штрафом! Я считаю, это действительно рискованная затея для Месси. Лучшим вариантом была бы договоренность – будь то между клубами или же остаться в Барселоне".

Так значит, по мнению Домингеса, нет шансов того, что суд освободит Месси от контрактных обязательств перед Барселоной? Он настаивает: "Мы говорим в Испании: "cero". Ноль. Это абсолютно невозможно".

Будет ли битва в ФИФА?

Да. У Барселоны есть право пожаловаться в ФИФА, если Месси в одностороннем порядке расторгнет контракт и уйдет бесплатно. Тогда ФИФА будет трактовать контрактные условия, в частности – дату 10 июня.

Альморос ссылается на Статью 17 трансферных правил ФИФА. Она называется "Последствия расторжения контракта без причины". В худшем случае для Месси и Ман Сити, если это будет его следующий клуб, игрока могут отстранить от футбола на шесть месяцев, а "горожане" получат бан на два трансферных окна, а также будут обязаны вместе с Месси выплатить 700 млн евро.

В правилах четко говорится, что "сторона, которая расторгла контракт, обязана выплатить компенсацию". В отличие от испанских законов, здесь ясно прописана ответственность клуба, который может подписать Месси. Правила говорят: "Если атлет должен выплатить компенсацию, его новый клуб несет с ним солидарную ответственность за этот платеж".

Что касается дальнейшего наказания, регламент говорит: "В придачу к обязательству выплатить компенсацию, спортивные санкции должны быть применены к любому игроку, который разрывает контракт в защищенный период. Этой санкцией должен быть четырехмесячный запрет на участие в официальных матчах. При наличии отягчающих обстоятельств этот срок может быть увеличен до шести месяцев. Также санкции должны быть применены к любому клубу, который будет признан виновным в нарушении контракта в защищенный период. Само собой полагается, если не доказано обратное, что любой клуб, подписывающий спортсмена, расторгнувшего договоренность ненадлежащим образом, несет ответственность за это расторжение. Такой клуб должен быть лишен права регистрировать любых новых игроков в течение двух полных трансферных окон подряд".

Учитывая потенциальный запрет играть для Месси и трансферный бан для Сити, готовы ли стороны пойти на этот риск?

Аморос считает, что не в интересах Барселоны обращаться с этим делом и в испанские суды, и в ФИФА. Если клуб выберет первый вариант, то Месси и Сити могут избежать серьезных футбольных последствий. Но гарантий этого нет. Есть также вопрос в скорости. По мнению юриста, понадобится как минимум год, чтобы испанский суд вынес свой вердикт. Также предполагается, что ФИФА посоветует клубу в этой ситуации принять постановление домашнего суда, чем ввязываться в двойное рассмотрение дела. Однако в контракте Месси может быть специальный пункт, который может определять, где будет рассматриваться спор.

Столь высокие риски расторжения контракта объясняют то, что появляется все больше слухов о переговорах между Сити и Барселоной, нежели про уход Месси свободным агентом.

Домингес, который был советником в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, предупреждает о еще одной проблеме: "Я также не понимаю, как европейские клубы могут рассчитывать платить зарплату Месси, не нарушая финансовый фейр-плей. Это еще один риск для Манчестер Сити, ведь клуб и так дважды обвиняли по этому вопросу".

Адам Крафтон и Дермот Корриган, The Athletic