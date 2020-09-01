Испания

"Карбайонцы" арендовали бразильского вратаря Габриэля Бразао.

Реал Овьедо усилил позицию голкипера, подписав на правах арендного соглашения Габриэля Бразао из Интера. Об этом сообщает официальный сайт испанской команды.

19-летний бразилец будет выступать за "карбайонцев" в следующем сезоне, после чего 30 июня 2021 года он должен вернуться в миланский клуб.

В минувшей кампании Бразао защищал цвета Альбасете, за который провел 7 поединков, пропустил 6 мячей и 2 матча отстоял на ноль.

В Овьедо бразильский вратарь станет заменой для украинца Андрея Лунина, который после завершения арендного соглашения летом вернулся в мадридский Реал.