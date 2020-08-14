Испания

Вратари Реала определились с игровыми номерами на сезон.

В новом сезоне Тибо Куртуа сменит 13-й номер на первый, а его цифрами завладеет украинец Андрей Лунин. Об этом сообщает Marca.

Два года Тибо Куртуа был вынужден играть под 13-м номером, но теперь он наконец заберет первый номер.

После появления бельгийца в Реале этот номер принадлежал Кейлору Навасу, а после ухода костариканца взять первый номер Куртуа помешали правила — на момент перехода Наваса в ПСЖ Тибо уже был заявлен под 13-м номером.

В новом сезоне он будет заявлен уже под первым номером. В свою очередь, второй голкипер Реала Андрей Лунин возьмет себе номер Куртуа — 13-й.

Ранее Реал объявил об уходе Альфонсо Ареола, что освободило место Андрею Лунину.