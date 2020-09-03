Испания

Хавбек поведал о целях андалусийцев.

Полузащитник Севильи Иван Ракитич рассказал о том, чего хочет добиться после возвращения в родной клуб.

"При всем уважении, уже шестой титул в Лиге Европы уже принадлежит нам, и мы хотим его завоевать вновь и вновь, как никто другой".

"Но мы хотим сделать следующий шаг как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов. Мы все знаем, что это значит, но мы также не хотим оказывать друг на друга большее давление", — приводит слова Ракитича Goal.

Ранее хорватский футболист высказал свое мнение о ситуации вокруг нападающего Барселоны Лионеля Месси.