Испания

В прошлом сезоне бразилец выступал на правах аренды за Баварию.

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо, который минувший сезон провел на правах аренды за Баварию, вернулся в расположение "сине-гранатовых".

Как сообщает пресс-служба каталонского гранда, 28-летний бразилец возобновил тренировки с Барселоной, присоединившись к предсезонной подготовке.

В кампании-2019/20 Филиппе Коутиньо провел 38 поединков, в которых он забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее появлялась информация, что новый главный тренер Барселоны Рональд Куман готов оставить бразильского полузащитника в своей команде.