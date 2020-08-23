Испания

Нидерландец не исключает хавбека из планов на сезон.

Новый главный тренер Барселоны Рональд Куман может оставить в команде полузащитника Филиппе Коутиньо на следующий сезон, сообщает издание Mundo Deportivo.

Нидерландский наставник будет внимательно следить за игрой атакующего хавбека в финале Лиги чемпионов, куда он пробился вместе с Баварией. Кроме того, 57-летний специалист намерен провести встречу с бразильцем, чтобы рассказать ему о своих планах и видении игры команды.

Действующий контракт Коутиньо с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне 28-летний игрок провел 37 поединков в составе Баварии, забив 11 голов и совершив 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что Барселона планирует продать нападающего Луиса Суареса и полузащитника Ивана Ракитича.