Нидерландец не исключает хавбека из планов на сезон.
Филиппе Коутиньо, Getty Images
23 августа 2020, 15:54
Новый главный тренер Барселоны Рональд Куман может оставить в команде полузащитника Филиппе Коутиньо на следующий сезон, сообщает издание Mundo Deportivo.
Нидерландский наставник будет внимательно следить за игрой атакующего хавбека в финале Лиги чемпионов, куда он пробился вместе с Баварией. Кроме того, 57-летний специалист намерен провести встречу с бразильцем, чтобы рассказать ему о своих планах и видении игры команды.
Действующий контракт Коутиньо с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.
В этом сезоне 28-летний игрок провел 37 поединков в составе Баварии, забив 11 голов и совершив 9 ассистов.
Ранее сообщалось, что Барселона планирует продать нападающего Луиса Суареса и полузащитника Ивана Ракитича.