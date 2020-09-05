Испания

Испанский хавбек может вернуться на родину, подписав контракт с клубом из Бильбао.

Полузащитник Баварии Хави Мартинес в текущее межсезонье может вернуться в Атлетик, за который он выступал в период с 2006 по 2012 год.

Как сообщает журналист Николо Скира, 32-летний испанец близок к тому, чтобы покинуть стан "красных". Футболист согласовал с клубом из Бильбао двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее появлялась информация, что Атлетик готов предложить за Хави Мартинеса 10 миллионов евро, тогда как Бавария просит за своего игрока на два миллиона евро больше.

В минувшем сезоне испанский полузащитник провел 24 поединка в футболке мюнхенского гранда, в которых результативными действиями не отметился.