Испания

"Львы" хотят вернуть опорного хавбека.

Атлетик продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника Баварии Хави Мартинеса.

Как сообщает издание Marca, руководство баскского клуба планируют начать переговоры по хавбеку и готово предложить за него 10 миллионов евро. Мюнхенский клуб же за него просит 12 млн евро.

Действующий контракт Мартинеса с Баварией рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что в подписании Мартинеса также заинтересован Реал Сосьедад.

В минувшем сезоне 32-летний игрок провел 24 поединка в футболке "красных".