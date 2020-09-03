"Львы" хотят вернуть опорного хавбека.
Хави Мартинес, Getty Images
03 сентября 2020, 23:08
Атлетик продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника Баварии Хави Мартинеса.
Как сообщает издание Marca, руководство баскского клуба планируют начать переговоры по хавбеку и готово предложить за него 10 миллионов евро. Мюнхенский клуб же за него просит 12 млн евро.
Действующий контракт Мартинеса с Баварией рассчитан до июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что в подписании Мартинеса также заинтересован Реал Сосьедад.
В минувшем сезоне 32-летний игрок провел 24 поединка в футболке "красных".