Лидер вскоре вновь приступит к работе.
Лионель Месси, getty images
06 сентября 2020, 10:26
Нападающий Барселоны Лионель Месси приступит к тренировкам с первой командой с понедельника, седьмого сентября, утверждает Marca.
По данным источника, перед этим аргентинский футболист будет вынужден сдать ПЦР-тест на коронавирус, который он ранее отказался сдавать со всеми.
Напомним, Месси стремился покинуть Барселону в текущее трансферное окно, но, чтобы избежать судебных процессов, решил остаться в клубе как минимум до лета 2021 года.
Ранее сам форвард дал свой комментарий о скандале, заявив, что был обижен комментариями многих людей.