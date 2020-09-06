Испания

Лидер вскоре вновь приступит к работе.

Нападающий Барселоны Лионель Месси приступит к тренировкам с первой командой с понедельника, седьмого сентября, утверждает Marca.

По данным источника, перед этим аргентинский футболист будет вынужден сдать ПЦР-тест на коронавирус, который он ранее отказался сдавать со всеми.

Напомним, Месси стремился покинуть Барселону в текущее трансферное окно, но, чтобы избежать судебных процессов, решил остаться в клубе как минимум до лета 2021 года.

Ранее сам форвард дал свой комментарий о скандале, заявив, что был обижен комментариями многих людей.