Испания

Аргентинский форвард остается в Барселоне еще на один сезон.

Нападающий и капитан Барселоны Лионель Месси остается в каталонском клубе как минимум еще на один сезон. Руководство "сине-гранатовых" потребовало от 33-летнего аргентинца 700 миллионов евро, прописанные в контракте в качестве клаусулы, однако футболист не в состоянии выплатить данную сумму.

Несмотря на сложившуюся скандальную ситуацию, Месси пообещал фанатам Барселоны продолжать полностью отдаваться на футбольном поле и продолжать любить этот клуб.

"Я не чувствовал себя одиноким в эти моменты. Есть те, кто всегда был рядом со мной. Этого для меня достаточно, и это укрепляет меня".

"Но меня действительно обидели вещи, которые я слышал от людей, от журналистов, от людей, которые сомневались в моей преданности Барселоне и говорили вещи, которых, как мне кажется, я не заслужил. Это также помогло мне увидеть истинную сущность людей".

"Этот мир футбола очень сложен, и в нем много фальшивых людей. Это событие помогло мне распознать многих подобных личностей. Мне было больно, когда моя любовь к этому клубу подвергалась сомнению".

"Независимо от того, насколько я хочу уехать или остаться, моя любовь к Барсе никогда не угаснет", — заявил Лионель Месси в интервью Goal.com.

Напомним, что представители Лионеля Месси обвинили Ла Лигу в необъективной оценке ситуации и настаивали на отмене клаусулы в размере 700 миллионов евро, однако в руководящем органе свою позицию не изменили.

Таким образом, аргентинский нападающий имеет возможность покинуть Барселону следующим летом, когда его контракт с "сине-гранатовыми" подойдет в своему завершению.