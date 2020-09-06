Испания

Уругваец может со скандалом покинуть каталонцев.

Нападающий Барселоны Луис Суарес намерен получить от клуба всю зарплату, которая ему полагается по действующему контракту, сообщает Sky Sports.

По данным источника, уругваец обижен на клуб за то, что ему сообщили о решении избавиться от него с помощью телефонного разговора, который продлился чуть больше минуты.

Таким образом, Суарес готов досрочно покинуть клуб лишь с условием выплаты компенсации за год действующего соглашения.

Отмечается, что этой ситуацией недоволен Ювентус, которых хотел бы, чтобы игрок поскорее расторг контракт с Барсой. Иначе, итальянцы готовы искать альтернативу форварду.