Италия

Нападающий Барселоны Луис Суарес готов перебраться в Серию А.

Луис Суарес договорился с Ювентусом об условиях личного контракта — сообщает Marca.

По информации авторитетного испанского издания, ежегодная зарплата уругвайца составит 10 миллионов евро. Эта сумма меньше, чем была у него в Барселоне, но с учетом того, что итальянское налогообложение более мягкое, чем испанское, Луис финансово не проиграет.

По контракту Суарес должен отыграть в Барселоне еще год, но новый тренер Рональд Куман дал понять, что уругваец может искать себе новую команду.

Предполагается, что сделка с Ювентусом будет осуществлена по той же схеме, что и переход Ивана Ракитича в Севилью: сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро, Барселона не будет выплачивать оставшуюся по контракту зарплату, а Ювентус компенсирует это за счет бонусов.

Ранее сообщалось, что Суаресу для перехода в Ювентус надо подтвердить свое европейское гражданство.