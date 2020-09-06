Испания

Будущее испанского защитника на данном этапе находится под вопросом.

В мадридском Реале, по всей видимости, не рассчитывают на защитника Серхио Регилона, поэтому в текущее трансферное окно футболист вполне вероятно может оказаться в другом клубе.

Как сообщает журналист Фарбицио Романо, Манчестер Юнайтед действительно предложили приобрести 23-летнего испанца, однако руководство и главный тренер Оле-Гуннар Солскьяер пока не определились и оценивают необходимость заключения этого трансфера.

Пока в стане "красных дьяволов" только рассматривают вариант с подписанием Регилона, Севилья уже сообщила Реалу о своей заинтересованности и попросила вновь отпустить испанского фулбека в аренду.

Ранее сообщалось, что за Регилона сражаются многие клубы, а ближе всего к победе в гонке за защитника является Наполи. В любом случае, на данный момент будущее молодого игрока остается под вопросом, и ничего еще не решено.