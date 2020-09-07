Испания

Хавбек рассказал о работе с французским менеджером.

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос высказал свое мнение о сотрудничестве с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

"Он точно знает, что движет футболистами, и каково быть игроком Реала. Он великолепно применяет эти знания".

"Он невероятно хорош в управлении звездной командой. Он встречает каждого игрока на уровне глаз и держит все под контролем Реала".

"И он также очень хорош технически и тактически. Он лучший тренер, о котором вы только можете мечтать", — цитирует Крооса Goal.

Ранее сообщалось, что мадридцы стараются всеми силами продать крайнего полузащитника Гарета Бэйла.