Испания

Мадридцы никак не могут продать валлийца.

Руководство мадридского Реала не получило до сих пор ни одного предложения о продаже вингера Гарета Бэйла, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, "бланкос" стремятся как можно скорее продать валлийского игрока, контракт которого истекает в 2022 году.

Отмечается, что в услугах Бэйла заинтересован главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо, но клуб сообщил менеджеру, что средств на приобретение игрока нет.

Ранее сообщалось, что Реал может позволить себе осуществить новые трансферы, только если продаст вингера.