Франция

ПСЖ подтвердил вспышку коронавируса в клубе.

Тестирование выявило три случая заражения коронавирусом среди игроков ПСЖ — сообщил официальный Твиттер чемпиона Франции.

Игроки с положительными результатами теста изолированы и проходят процедуры согласно протоколу безопасности.

Официально клуб не называет заболевших, но, по информации L'Equipe, это Неймар, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.

В ближайшие несколько дней все игроки и персонал клуба пройдут дополнительное тестирование.

Ранее сообщалось, что руководство Лиги 1 перенесло матчи первого и второго туров чемпионата с участием ПСЖ, дав возможность чемпиону отдохнуть после проигранного финала Лиги чемпионов.