Испания

Бельгийский вратарь подтвердил, что будет выступать в новом сезоне под новым номером.

Реал предложил Тибо Куртуа взять новый номер в сезоне-2020/21 – первый. Бельгийский вратарь согласился на это предложение, о чем сообщил на своем официальном сайте.

"Для большинства это может оказаться сюрпризом, но за 11 лет и более 430 матчей за разные клубы, я никогда не играл под первым номером. Только на юношеском уровне и за сборную Бельгии, само собой", — написал Куртуа.

"Я могу только оглядываться на прекрасные воспоминания, связанные с 13-м номером, но теперь Реал предложил мне 1, и я буду счастлив сражаться под ним за новые победы".

13-й номер, который ранее принадлежал Куртуа, в сезоне-2020/21 взял себе украинский голкипер Андрей Лунин.