Игрок близок к тому, чтобы покинуть клуб.
Томас Партей, getty images
08 сентября 2020, 09:57
Руководство мадридского Атлетико намеревалось подписать новый контракт с полузащитником команды Томасом Партеем, сообщает Marca.
По данным источника, "матрасники" хотели поднять клаусулу в соглашении игрока. На сегодняшний день она составляет 50 миллионов евро.
Отмечается, что стороны до сих пор не сумели договориться, и клуб может быть вынужден продать Партея в текущее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что за ситуацией вокруг хавбека наблюдают Ювентус и Арсенал, а также интерес проявляет миланский Интер.