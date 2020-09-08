Испания

Игрок близок к тому, чтобы покинуть клуб.

Руководство мадридского Атлетико намеревалось подписать новый контракт с полузащитником команды Томасом Партеем, сообщает Marca.

По данным источника, "матрасники" хотели поднять клаусулу в соглашении игрока. На сегодняшний день она составляет 50 миллионов евро.

Отмечается, что стороны до сих пор не сумели договориться, и клуб может быть вынужден продать Партея в текущее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что за ситуацией вокруг хавбека наблюдают Ювентус и Арсенал, а также интерес проявляет миланский Интер.