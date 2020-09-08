Испания

Полузащитник Реала вряд ли сыграет в первом туре чемпионата Испании.

Хавбек Реала Иско Аларкон растянул связки голеностопного сустава, сообщает Marca. Из-за этого он пропустит около 10 дней и вряд ли сыграет в первом туре Ла Лиги против Реал Сосьедада 20 сентября.

Если все пройдет гладко, Иско сможет сыграть во втором туре Примеры против Бетиса 27 сентября.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 23 матчах Реала в чемпионате, из которых 15 он начал с первых минут. В этих поединках Иско забил один гол.

В конце марта сообщали, что в услугах Иско заинтересован Манчестер Сити, однако сам игрок хочет остаться в Реале, и тренер команды Зинедин Зидан на него рассчитывает.