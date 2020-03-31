Испания

Испанец может в будущем попасть в стан "горожан".

Как сообщает Don Balon, руководство Манчестер Сити рассматривает вариант с приобретением полузащитника Реала Иско.

По данным источника, мадридцы готовы продать испанского футболиста английскому клубу, но намерены выручить не меньше 80 миллионов евро, что может отпугнуть "горожан", учитывая финансовый кризис.

Отмечалось, что "бланкос" могут сделать скидку потенциальному покупателю, если найдут игрока на его позицию. Ранее сообщалось, что в услугах Иско также заинтересованы Арсенал и Челси.

В текущем сезоне хавбек провел в футболке Реала 22 поединка во всех турнирах, забив два гола.