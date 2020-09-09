Испания

Недельный оклад валлийца в стане "сливочных" составляет 600 тысяч фунтов.

Тренерский штаб Реала во главе с Зинедином Зиданом больше не рассчитывает на нападающего Гарета Бэйла, поэтому клуб готов пойти на определенные уступки ради его ухода.

Как сообщает The Telegraph, мадридский гранд согласен выплачивать половину зарплаты 31-летнего валлийца, которая составляет 600 тысяч фунтов в неделю. В Реале уверены, что это должно поспособствовать переходу Бэйла в другой клуб.

"Сливочные" жалеют, что год назад они заблокировали трансфер Гарета в Китай. Впрочем, уже этим летом с ними связывались клубы из английской Премьер-лиги, которым и сообщили о готовности погасить 50% оклада валлийского форварда.

Сам Бэйл заинтересован в возвращении в АПЛ, от куда он в качестве игрока Тоттенхэма и перебрался в Реал за рекордные на тот момент 85 миллионов фунтов в 2013 году.

Ранее появлялась информация, что Гарет Бэйл из-за травмы не принимал участия в тренировочном процессе "сливочных" после возвращения из сборной Уэльса. Его действующий контракт с Реалом рассчитан до июня 2022 года.