Валлиец исчерпал терпение мадридского клуба.
Гарет Бэйл, Getty Images
09 сентября 2020, 18:25
Руководство мадридского Реала планирует в ближайшее время избавиться от нападающего Гарета Бэйла.
Как сообщает Deportes Cuatro, форвард вернулся в расположение клуба из сборной Уэльса и сообщил о своей травме. Игрок сразу отправился в тренажерный зал и даже не встретился с главным тренером Зинедином Зиданом.
Боссы "сливочных" были крайне недовольны таким поведением и 31-летнего вингера и теперь намерены расстаться с ним любым способом.
Бэйл практически не играл за Реал с момента выхода из карантина, но в составе сборной Уэльса принял участие в обоих матчах против Финляндии и Болгарии.
Действующий контракт Бэйла с Реалом рассчитан до июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что Реал пока не получил ни одного предложения по Бэйлу.