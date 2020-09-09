Испания

Валлиец исчерпал терпение мадридского клуба.

Руководство мадридского Реала планирует в ближайшее время избавиться от нападающего Гарета Бэйла.

Как сообщает Deportes Cuatro, форвард вернулся в расположение клуба из сборной Уэльса и сообщил о своей травме. Игрок сразу отправился в тренажерный зал и даже не встретился с главным тренером Зинедином Зиданом.

Боссы "сливочных" были крайне недовольны таким поведением и 31-летнего вингера и теперь намерены расстаться с ним любым способом.

Бэйл практически не играл за Реал с момента выхода из карантина, но в составе сборной Уэльса принял участие в обоих матчах против Финляндии и Болгарии.

Действующий контракт Бэйла с Реалом рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Реал пока не получил ни одного предложения по Бэйлу.