Испания

Теперь защитника Вильярреала ожидает длительное восстановление.

Левый фулбек Вильярреала Альберто Морено перенес операцию на крестообразных связках колена в клинике доктора Рамона Кугата в Барселона. Об этом сам футболист рассказал в Твиттере, выложив соответствующее фото.

"Как вы знаете, вчера мне прооперировали переднюю крестообразную связку левого колена у доктора Кугата. Все прошло хорошо, и теперь я думаю только о работе и восстановлении. Всем спасибо за поддержку", — написал Альберто.

Обычно восстановление после таких травм занимает порядка шести месяцев.

Морено перешел в Вильярреал летом прошлого года на правах свободного агента из Ливерпуля. За сезон он сыграл 19 матчей в футболке "подводников".