Испания

Игру Гранады и Атлетика перенесли с пятницы на субботу.

Новый сезон в испанской Ла Лиге начнется не 11, а 12 сентября, сообщает Marca. Матч Гранада – Атлетик перенесен на субботу, 12 сентября. Начало – в 19:45.

Королевская федерация футбола Испании, в противовес Ла Лиге, утверждала, что нет смысла без зрителей проводить матчи чемпионата по пятницам и понедельникам. Комитет соревнования принял сторону КФФИ.

Таким образом, игра между Алавесом и Бетисом, запланированная изначально на понедельник, тоже перенесена – на 13:00 13 сентября.

Такие же изменения произошли и с календарем Сегунды, которая тоже должна была стартовать в пятницу.