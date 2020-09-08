Испания

Федерация футбола Испании настаивает на переносе поединка Гранада — Атлетик.

В Испанской Примере в сезоне-2020/21 матчей по пятницам и понедельникам не будет до тех пор, пока поединки будут проходить без зрителей — сообщает Marca.

Целесообразность проведения матчей Примеры по пятницам и понедельникам давно являются предметами дискуссии между руководством Ла Лиги и федерации футбола Испании. Первые — за, вторые — против.

Федерация готова пойти навстречу лиге и разрешить проводить матчи в пятницу и понедельник, чтобы увеличить доходы и поправить финансовое положение клубов и лиги после коронавирусного сезона-2019/20, однако не видит целесообразности в этом, пока матчи проходят за закрытыми дверями.

В воскресенье, 6 сентября, состоялась очередная встреча представителей обеих сторон, на которой прийти к соглашению снова не удалось. Если компромисс так и не будет найден, 6 октября противоборствующие стороны встретятся в суде.

На данный момент стартовый матч Примеры Гранада — Атлетик запланирован на пятницу, 11 сентября, но велика вероятность, что в установленный срок он не состоится.