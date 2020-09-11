Испания

Вдобавок, Пьер-Эмерик Обамеянг решил продлить контракт с Арсеналом.

Барселона намерена усилить атакующую линию в текущее трансферное окно, и одним из потенциальных вариантов на подписание являлся нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, несколько недель назад "сине-гранатовые" начали процесс по осуществлению трансфера 31-летнего габонца, но тот принял решение подписать новый контракт с лондонским клубом до 2023 года, о чем вскоре будет объявлено официально.

Кроме того, новый главный тренер Барселоны Рональд Куман предпочитает видеть в своей команде форварда Мемфиса Депая, нынешнее соглашение которого с Лионом истекает следующим летом.

Отмечается, что каталонцы уже договорились с 26-летним нидерландцем об условиях контракта, но также источник подтверждает, что на данный момент официального предложения Лиону пока не поступало.