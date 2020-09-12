"Сине-гранатовые" хотят подписать защитника Севильи.
фото getty images
12 сентября 2020, 08:30
Барселона ищет усиление линии обороны и желает подписать Жюля Кунде из Севильи, сообщает Mundo Deportivo.
Источник утверждает, что если переход не удастся оформить в это трансферное окно, то каталонцы попытаются сделать это через год.
Севилья не собирается продавать французского защитника. В его контракте прописана сумма отступных в размере 75 миллионов евро.
Напомним, что Жюль Кунде прошлым летним трансферным окном стал рекордным в истории подписанием нервионцев.