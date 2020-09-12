Испания

"Сине-гранатовые" хотят подписать защитника Севильи.

Барселона ищет усиление линии обороны и желает подписать Жюля Кунде из Севильи, сообщает Mundo Deportivo.

Источник утверждает, что если переход не удастся оформить в это трансферное окно, то каталонцы попытаются сделать это через год.

Севилья не собирается продавать французского защитника. В его контракте прописана сумма отступных в размере 75 миллионов евро.

Напомним, что Жюль Кунде прошлым летним трансферным окном стал рекордным в истории подписанием нервионцев.