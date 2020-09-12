Испанский клуб начал переговоры с ганским хавбеком.
Кевин-Принс Боатенг, Getty Images
12 сентября 2020, 11:04
Полузащитник Фиорентины Кевин-Принс Боатенг попал в сферу интересов Лас-Пальмаса, сообщает издание Marca.
"Желтые" хотят вернуть атакующего хавбека перед началом сезона и уже предложили ему трехлетний контракт. Руководство Фиорентины готово предоставить статус свободного агента ганцу, чей контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.
Боатенг уже выступал в составе Лас-Пальмаса в сезоне-2016/17, сыграв 29 матчей и забив 10 голов.
Вторую половину прошлого сезона 33-летний игрок провел на правах аренды в Бешикташе, где отыграл 11 поединков и отличился тремя голами.
В минувшем сезоне Лас-Пальмас финишировал на девятой строчке в турнирной таблице Сегунды.