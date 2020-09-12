Испания

Защитник Реала пока не знает, в каком клубе продолжит карьеру.

Левый защитник Реала Серхио Регилон размышляет над предложениями двух клубов, Севильи и Манчестер Юнайтед, сообщает AS.

Манкунианцы хотят купить его у Реала за 30 млн евро, а также предлагают контракт с зарплатой в 5 млн евро за сезон. Однако этот переход практически лишит Сехио надежд играть за "королевский клуб".

В то же время, переход в Севилью на правах аренды, оставит ему надежду в следующем сезоне стать частью команды Реала. Серхио играл за "нервионцев" в прошлом сезоне и помог команде занять четвертое место в Ла Лиге, а также выиграть Лигу Европы.

Недавно Регилон дебютировал за сборную Испании в матче против Украины (4:0). В этой игре защитник растянул левую лодыжку, но вскоре он должен вернуться на поле.