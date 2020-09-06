Лига наций

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги наций.

Сборная Украины играет в гостях против Испании в рамках второго тура Лиги наций Дивизиона А.

Смотрите видео голов и лучших моментов данного поединка:

Испания — Украина. 1:0. Гол Серхио Рамоса (пенальти):

Испания — Украина. 2:0. Второй гол Серхио Рамоса:

Испания — Украина. 3:0. Гол Ансу Фати:

Обзор первого тайма:

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Напомним, что следить за событиями матча Испания — Украина вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.