Испания

Ни одна из команд так и не сумела поразить ворота соперника.

Новый сезон в чемпионате Испании волею судеб пришлось открывать Эйбару и Сельте – запланированный на пятницу матч Атлетика и Гранады перенесли.

Соскучившиеся по Ла Лиге болельщики голов в этой игре не увидели – и даже красная карточка Папакули Диопа ничего в этом отношении не изменила. 0:0.

Эйбар – Сельта 0:0

Эйбар: Дмитрович – Робер Корреа, Серхио Альварес, Оливейра, Бигас – Леон, Диоп, Эспозито, Инуи (Кадзер, 61) – Энрич (Ресио, 68), Кике.

Сельта: Вильяр – Мальо, Айду, Араухо, Оласа – Браис Мендес (Баэса, 77), Йокушлу, Тапиа – Мор (Мина, 86), Аспас, Нолито.

Предупреждения: Серхио Альварес, Бигас, Диоп – Нолито, Хунка, Оласа, Йокушлу.