Завершился матч стартового тура Примеры.
фото ВИльярреал
13 сентября 2020, 21:28
В матче стартового тура чемпионата Испании Вильярреал на своем поле сумел лишь заработать одно очко против Уэски.
Вильярреал — Уэска 1:1
Голы: Морено, 68 (с пенальти) — Маффео, 42
Вильярреал: Асенхо — Пенья (Гаспар, 77), Альбиоль, Торрес, Альфонсо — Чуквезе, Коклен (Иборра, 77), Парехо, Гомес (Ниньо, 90) — Морено, Алькасер (Кубо, 77)
Уэска: Фернандес — Галан, Инсуа, Пулидо, Маффео (Луизинью, 89) — Карлос (Эухени, 62), Рико (Сеоане, 78), Москера — Висенте (Муньос, 89), Окадзаки, Феррейро (Нвакали, 62)
Предупреждения: Альфонсо — Москера