Похоже, аргентинец близок к мадридцам.
Лаутаро Мартинес, getty images
14 сентября 2020, 14:56
Мадридский Реал достиг принципиального соглашения с Интером о трансфере нападающего Лаутаро Мартинеса, утверждает Sport Mediaset.
По данным источника, мадридцы также договорились о личных условиях сделки с самим аргентинским игроком.
Отмечается, что Интер скрывал факт переговоров с Реалом от Барселоны, чтобы не сорвать сделку о переходе полузащитника Артуро Видаля.
Ранее испанские СМИ сообщали, что и Барселона намерена возобновить переговоры о покупке Лаутаро.