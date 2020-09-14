Испания

Похоже, аргентинец близок к мадридцам.

Мадридский Реал достиг принципиального соглашения с Интером о трансфере нападающего Лаутаро Мартинеса, утверждает Sport Mediaset.

По данным источника, мадридцы также договорились о личных условиях сделки с самим аргентинским игроком.

Отмечается, что Интер скрывал факт переговоров с Реалом от Барселоны, чтобы не сорвать сделку о переходе полузащитника Артуро Видаля.

Ранее испанские СМИ сообщали, что и Барселона намерена возобновить переговоры о покупке Лаутаро.