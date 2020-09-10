Аргентинец еще может оказаться в Барселоне.
Лаутаро Мартинес, getty images
10 сентября 2020, 20:59
Руководство Барселоны возобновило переговоры с представителями нападающего Интера Лаутаро Мартинеса, утверждает TyC Sports.
По данным источника, агенты игрока сейчас находятся в каталонской столице, где обсуждают с клубом условия личного контракта игрока.
Известно, что Интер может продать Барселоне Лаутаро, если "блаугранас" выплатят 111 миллионов евро. Отмечается, что Барса может использовать сохранение в команде Месси в качестве аргумента для трансфера.
Ранее сообщалось, что форвард Интера является одной из главных трансферных целей менеджера команды Рональда Кумана.