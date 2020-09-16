Испания

Эквадорский защитник продолжит карьеру в стане "подводников".

Вильярреал купил в Уотфорде левого защитника Первиса Эступиньяна, сообщил официальный сайт "желтой субмарины". Контракт с футболистом рассчитан до лета 2027 года.

Официально сумма трансфера не разглашается, но Transfermarkt указывает 16,4 млн евро.

22-летний Эступиньян – не новичок в испанском футболе. Ранее он на правах аренды выступал за Гранаду, Альмерию, Мальорку и в прошлом сезоне – за Осасуну. В составе наваррцев он сделал 7 результативных передач в 39 играх.

В Вильярреале Первис призван решить кадровый дефицит на левом фланге обороны, возникший после серьезной травмы Альберто Морено. Экс-защитник Ливерпуля может пропустить около полугода.