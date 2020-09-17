Испания

Менеджер прокомментировал будущее уругвайца.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман высказал свое мнение о вероятном уходе из команды нападающего Луиса Суареса.

"Если Суарес останется, то он будет частью нашей команды".

«Я разговаривал с Луисом. Будем ждать, есть свершится трансфер или нет. Мы уважаем контракты футболистов, и с первого дня мы сказали, что, если он останется в команде, то мы на него рассчитываем", — сказал Куман TV3.

Ранее сообщалось, что уругвайский футболист близок к уходу из команды, и у него есть два варианта с продолжением карьеры.