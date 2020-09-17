Испания

Похоже, президент и его правление вскоре покинут свой пост.

Президент Барселону Хосеп Бартомеу и его члены правления находятся в шаге от того, чтобы получить вотум недоверия от членов клуба, сообщает Marca.

По данным источника, чтобы начать процедуру, необходимо было собрать 16 521 подпись. На сегодняшний день эта цифра перевалила за 18 тысяч.

Отмечается, что клуб начнет проверку подписей, после чего можно будет провести референдум об отставке Бартомеу и его руководства. Функционер занимает эту должность с 2014 года.

Напомним, президенту приписывают провальную стратегию развития клуба и команды, а также конфликт с лидером Лионелем Месси, который не скрывал своего отношения к Бартомеу.

Кроме того, функционер находится на грани еще одного скандала, так как полиция его обвиняет в коррупции.