Испания

На один скандал в стане "блаугранас" стало больше.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу был обвинен полицией Каталонии в коррупционных действиях, сообщает El Mundo.

По данным источника, функционера подозревают в том, что он получил личную финансовую выгоду, заключая сделки от имени клуба.

Непосредственно, Бартомеу одобрил решение о выплате компании I3 Ventures суммы, которая была в шесть раз больше рыночной. Отмечается, что компания занималась тем, что "отбеливала" репутацию самого президента, при этом критикуя лидеров Барселоны в социальных сетях.

Утверждается, что от действий I3 Ventures пострадали Лионель Месси, Жерар Пике, Пеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль.

Ранее отец Месси провел переговоры с Бартомеу о будущем футболиста в каталонской команде.