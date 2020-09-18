Испания

Аргентинец рассказал о своих предпочтениях.

Бывший главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино заявил, что не вел никаких разговоров о работе в Барселоне.

"Мне не предлагали мне тренировать Барсу. И у меня не было встреч с президентом Хосепом Бартомеу".

"Не знаю, буду ли когда-нибудь тренировать Реал, но, конечно, это моя мечта. Если это не лучший, то это один из лучших клубов в мире. Я не исключаю и другие варианты, но он есть в списке мечты каждого", — сказал Почеттино Marca.

Ранее сообщалось, что аргентинский специалист мог и вовсе оказаться в римской Роме.