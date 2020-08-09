Италия

Римляне планируют сменить тренера в летнее межсезонье.

Рома рассматривает возможность увольнения главного тренера Паулу Фонсеки в летнее межсезонье, сообщает издание AS.

Римляне недовольны результатами команды под руководством португальского специалиста и планируют отправить его в отставку. На его место руководство "джаллоросси" хочет пригласить Маурисио Почеттино, который находится без клуба.

Действующий контракт Фонсеки с Ромой рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Рома подтвердила продажу клуба американской компании за 600 миллионов евро.