Римляне планируют сменить тренера в летнее межсезонье.
Паула Фонсека, Getty Images
09 августа 2020, 11:24
Рома рассматривает возможность увольнения главного тренера Паулу Фонсеки в летнее межсезонье, сообщает издание AS.
Римляне недовольны результатами команды под руководством португальского специалиста и планируют отправить его в отставку. На его место руководство "джаллоросси" хочет пригласить Маурисио Почеттино, который находится без клуба.
Действующий контракт Фонсеки с Ромой рассчитан до июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что Рома подтвердила продажу клуба американской компании за 600 миллионов евро.